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العثور على الفتى المختفي في عمان

منذ ساعة واحدة
العثور على الفتى المختفي في عمان

وطنا اليوم:أعلنت عائلة الطفل علي طالب محمد العقرباوي عثورها عليه، مساء أمس الثلاثاء.
وقالت عمة الطفل ، إنه تم العثور على الطفل علي بعد تغيبه عن منزل ذويه.
وفي وقت سابق أشغل اختفاء الطفل علي العقرباوي بال الأردنيين، إذ اختفى منذ صباح الأحد.
وكان الطفل علي (الصف السابع) خرج من منزل ذويه الكائن في منطقة الجندويل / البيادر في عمّان إلى مدرسة جميل بن شاكر، يوم الأحد الماضي واختفى بعدها، قبل أن يتم العثور عليه مساء أمس


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