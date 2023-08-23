وفاة بتصادم مركبتين على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:توفي شخص بتصادم مركبتين في منطقة السلطانة، على الطريق الصحراوي، بحسب ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية.

وقال ضابط عمليات الدوريات الخارجية خلال استعراض التقرير المرروري عبر إذاعة الأمن العام، إن شخصا أربعينيا توفي، وأصيب آخر، جراء حادث تصادم مركبتين في منطقة السلطانة، على الطريق الصحراوي باتجاه محافظات الجنوب.

وأضاف أنه جرى إخلاء الوفاة ونقل الإصابة إلى مستشفى الكرك الحكومي، فيما وصفت الحالة العامة للإصابة بالمتوسطة