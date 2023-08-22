حمادة يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة وقطر

وطنا اليوم -أكد الخبير الإقتصادي ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن السابق رائد حمادة أهمية العلاقات الإقتصادية والإستثمارية التي تربط المملكة مع الشقيقة دولة قطر.

وأشار حمادة الذي سيزور قطر ضمن وفد من رجال أعمال أردنيين بدعوة من أحد المستثمرين من الجالية الأردنية الذي يمتلك مشاريع بقطاعات سياحية وخدمية متنوعة في قطر سمير أبو ارشيد الى وجود مجالات واسعة وارضية خصبة لبناء تكامل اقتصادي بين الاردن وقطر في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين على مختلف المستويات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وقال حمادة أن زيارة الشقيقة قطر تأتي للاطلاع على واقع الفرص الاستثمارية المتاحة والسعي إلى بناء شراكات تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وبين حمادة أن القطاع الخاص في كلا البلدين يقع عليه مسؤولة كبيرة من أجل زيادة المبادلات التجارية واقامة المشاريع المشتركة مؤكدا ان فرص التعاون كبيرة وواسعة بالعديد من القطاعات الاقتصادي