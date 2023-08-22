تدهور مركبة يتسبب بازدحام مروري في شارع الأردن

وطنا اليوم:شهد شارع الأردن في العاصمة عمان حادث تدهور مركبة أدى إلى ازدحام بحركة المرور وأزمة سير للمركبات القادمة من الشمال.

وذكرت إدارة السير،الثلاثاء، أن المركبة قد فقدت السيطرة وتدهورت، ما تسبب في اصطدامها بعمود كهرباء أمام مستشفى الملكة علياء العسكري.

أضافت الإدارة أن رجال السير يتواجدون حاليًا في موقع الحادث، حيث يقومون برفع العوائق وتسهيل حركة السير على الطريق وإعادتها إلى طبيعتها