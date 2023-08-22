إصابة طفل بعيار ناري طائش بالزرقاء

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني عن إصابة طفل يبلغ من العمر عامين، برصاصة طائشة استقرت في ركبته، أثناء تواجده في ساحة منزل ذويه في منطقة الزواهرة بمحافظة الزرقاء.

وتم إسعاف الطفل إلى مستشفى جبل الزيتونة فيما وصفت حالته بالسيئة، وقدمت العلاجات اللازمة له، وما يزال يخضع للرقابة الطبية.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادثة