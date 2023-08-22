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وزير السياحة والآثار يبحث العلاقات السياحية بين الأردن وقبرص

منذ 12 ثانية
وزير السياحة والآثار يبحث العلاقات السياحية بين الأردن وقبرص

وطنا اليوم:بحث وزير السياحة والاثار مكرم القيسي مع نظيره القبرصي كوستاس كوميس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خصوصا في ما يتعلق بالمجال السياحي.
وأكد القيسي ونظيره كوميس خلال اللقاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الطرفين يسعيان لتطوير العلاقات السياحية وتعزيز التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.
واستعرض القيسي فرص الإستثمار في القطاع السياحي في الأردن وفرص الاستثمارات السياحية المشتركة بين البلدين التي تستند إلى مشاركة الخبرات في إدارة المواقع، والاستفادة من صناعة الحرف اليدوية التي تشتهر بها قبرص من خلال إقامة برامج تدريبية وورش عمل مشتركة.
وأشار القيسي إلى ان الوزارة تسعى للإستفادة من التجربة القبرصية في مجال وسائل التنقل بين المواقع السياحية، فيما عرض على نظيره القبرصي الاستفادة من خبرات دائرة الآثار العامة في مجال حماية الآثار والترميم، ومن خبرة هيئة تنشيط السياحة في مجال الترويج والتسويق.
وبحث الجانبان موضوع العمالة الاردنية في قبرص وفرص التعاون في مجال التدريب المهني السياحي المشترك ومتابعة تنفيذ البرنامج المقترح الذي يتضمن ارسال طلبة أردنيين إلى قبرص للتعلم والتدريب من خلال جمعية الفنادق.


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