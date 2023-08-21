الجفاف في أوروبا يبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2020

وطنا اليوم: بلغ الجفاف في أوروبا وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، خلال شهر آب أدنى مستوياته منذ بداية العام 2022، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الأوروبي لحالات الجفاف (EDO).

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، ذكر المرصد، اليوم الاثنين، أنه في الفترة الممتدة بين 1 و10 آب، أثّر جفاف التربة على 28 بالمئة من الأراضي الأوروبية وسواحل الشرق الأدنى وأفريقيا للبحر المتوسط، بأدنى مستوياته منذ يناير 2022.

وخلال الفترة نفسها العام الماضي، كان الجفاف يؤثر على ضعف مساحة الأراضي 55,8 بالمئة.

ويعتمد المؤشر الأوروبي الذي يُحدَّث كل 10 أيام تقريباً، على الاختلالات في المتساقطات ورطوبة التربة وحالة الغطاء النباتي، بحسب المناطق وأنواع المناخ.