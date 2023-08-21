السقاف: مستعدون لدعم الشركات القبرصية للاستثمار في الأردن

وطنا اليوم:التقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الاثنين مع السفير القبرصي لدى المملكة ميخاليس إيوانو، لمتابعة مخرجات مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار والتي وقعت مؤخراً على هامش زيارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس للمملكة ولقائه بصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وخلال اللقاء أكدت السقاف ان توقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية قبرص، سيمكن الطرفين من تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز جسور التعاون، إضافة الى إنشاء إطار تنظيمي كفؤ وفعال لتنمية الروابط في مجال الاستثمار والأعمال بين الطرفين.

مبينه ان مذكرة التفاهم ركزت على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة الى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد القطاعات الواعدة وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري.

وأضافت أن الوزارة على استعداد تام لتقديم جميع أنواع الدعم للشركات القبرصية، وتذليل أي عقبات أو تحديات أمامها لتشجيعها على الاستثمار في المملكة، وضخ استثمارات جديدة في السوق الأردني في المستقبل القريب.

وتطرقت السقاف خلال اللقاء لاهم الاجراءات التي انتهجتها الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتعزيز تنافسية المملكة في جذب الاستثمار، كإقرار كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

السفير القبرصي فى عمان السيد ميخاليس أيوانو وافق على عقد لقاء افتراضي بين وزارة الاستثمار الأردنية ووكالة ترويج الاستثمار القبرصية خلال شهر أيلول من عام 2023، لبحث آلية تطبيق بنود مذكرة التفاهم.

وقال ان مذكرة التفاهم بين الأردن وقبرص جاءت لتطوير العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار والأعمال، وان آليات تحقيق التعاون الثنائي بين البلدين تطبق حاليا على كل الأصعدة وتتعمق من خلال الإرادة والادارة السياسية للدولتين لتحقيق الأهداف المشتركة