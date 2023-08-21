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الداخلية تفرج عن موقوفات ادارياً

منذ ساعتين
الداخلية تفرج عن موقوفات ادارياً

وطنا اليوم:أعربت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، عن شكرها وتقديرها وأعضاء اللجنة، لتجاوب وزير الداخلية مازن الفراية مع مطالب “الأسرة النيابية”، المتضمنة ضرورة الإفراج عن عدد من الموقوفات إداريًا لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت، في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الاثنين، القيمة العالية للتشبيك البناء، الذي أكدته الحكومة تجاه توصيات ومطالبات “الأسرة النيابية”، موضحة أن قرار وزير الداخلية القاضي بالإفراج عن عدد من الموقوفات إداريًا، يؤكد ضرورة البناء الإيجابي والتنسيق والتعاون بين الجانبين.
وكانت “الأسرة النيابية”، بحثت سابقًا مع الفراية موضوع توقيف النساء وآثاره السلبية على الأسرة، قائلة إن اللجنة تسعى دومًا لضمان حقوق النساء الموقوفات إداريًا أو النزيلات في مراكز الاصلاح والتأهيل، وتوفير رعاية لاحقة لهن بعد انتهاء مدة التوقيف أو المحكومية.
كما أشادت اللجنة بجهود مديرية الأمن العام وإدارة مراكز الاصلاح والتأهيل بشأن الخدمات المقدمة للنزيلات في مختلف المجالات الإصلاحية والإنسانية والاجتماعية


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