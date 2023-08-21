12 قتيلا و19 جريحا بحادث سير مروع وسط تركيا

وطنا اليوم:في واقعة مأساوية، وقع حادث سير في وسط تركيا الاثنين، إذ انحرفت حافلة ركاب عن الطريق وانقلبت في قناة مائية صغيرة، ما أسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين.

وأفاد محافظ ولاية يوزغات وسط تركيا، محمد علي أوزكان، بأن الحادث وقع بعد أن فقد سائق الحافلة السيطرة على المركبة، حيث انحرفت عن مسارها وانقلبت في القناة المائية بالقرب من مدينة يوزغات، وهي عاصمة الولاية.

رحلة شرق يوزغات

وبحسب وسائل إعلامية تركية، فإن الحافلة كانت في طريقها من مدينة سيفاس إلى العاصمة إسطنبول، في رحلة تمتد لحوالي 240 كيلومترًا شرق مدينة يوزغات.

وأكدت السلطات التركية من جهتها وفاة 11 راكبًا على الفور في موقع الحادث، فيما توفي راكب آخر في وقت لاحق أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.

ونقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، وتُعد إصابة شخص واحد حالته خطيرة.

فقدان السيطرة

وتجرى التحقيقات لتحديد أسباب الحادث بدقة، على الرغم من أن الأسباب لم تتضح بعد، ويُشتبه أن السائق فقد السيطرة على الحافلة نتيجة للإهمال.

تُسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على أهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق وضرورة الحذر أثناء القيادة، لضمان سلامة الأرواح أثناء التنقل