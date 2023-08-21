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استطلاع للرأي: أكثر من نصف الشباب العربي يتطلعون للهجرة

منذ 22 ثانية
استطلاع للرأي: أكثر من نصف الشباب العربي يتطلعون للهجرة

وطنا اليوم:كشف استطلاع أن أكثر من نصف الشباب الأردني يحاولون أو يفكرون جدياً بمغادرة بلدانهم للبحث عن فرص أفضل، ولا سيما فرص العمل.
وجاء في استطلاع أجرته شركة استشارات العلاقات العامة أصداء بي سي دبليو، إن 53% من الشباب في دول شرق المتوسط التي تضم إلى جانب الأردن، كلا من فلسطين وسوريا ولبنان والعراق، يحاولون أو يفكرون جديا بالهجرة.
وبحسب الاستطلاع السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، فإن معظم الشباب العربي أبدوا رغبتهم في الهجرة إلى كندا (34%)، تلتها الولايات المتحدة (30%)، وألمانيا والمملكة المتحدة (20% لكل منهما)، وفرنسا (17%).
وعلى النقيض من ذلك، فإن أكثر بقليل من ربع الشباب (27%) في دول مجلس التعاون الخليجي فكروا في الهجرة، بينما قال أغلبهم إنهم “لن يغادروا بلدهم مطلقاً”.
وضم الاستطلاع الشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة


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