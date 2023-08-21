ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل

وطنا اليوم:قال خبير الطاقة هاشم عقل أن أسعار شهدت اسعار المشتقات النفطية ارتفاعات حادة منذ بداية الشهر الحالي نتيجة ارتفاع اسعار خام برنت .

وتوقع انعكاس عقل على الاسعار المحلية على النحو التالي علما بان هذه الاسعار منذ بداية الشهر الحالي حتى تاريخ اليوم 2023/8/21

ارتفاع سعر لتر بنزين 90 نحو 35 فلس بنسبة 3.8%.

أما بنزين 95 ارتفع 35 فلس بنسبة 3%.

وارتفاع سعر مادة الديزل 70 فلس بنسبة 9.7%.

كما ارتفع سعر الكاز 10 فلسا علما بأن سعر لتر الكاز ثابت عند 620 فلسا .

وأرجع عقل هذه الارتفاعات نتيجة زيادة الطلب على النفط وتراجع المعروض وذلك يعود الى الخفض الطوعي السعودي لمليون برميل اضافة إلى واعلانها تمديد هذا الخفض الى شهر سبتمبر واضافت انه يمكن تمديد الخفض اشهر اخرى كما ستلجأ السعودية الى مزيد من الخفض الكمي .

وكان لهذه التصريحات استجابة فورية في الاسواق وارتفعت الاسعار الى وصلت 87 دولار .

كما اعلنت الصين امس عن خطوة لتحفيز الآقتصاد وطلبت من البنوك زيادة القروض وتقليص مخاطر الديون لتنشيط الاقتصاد وبالتالي زيادة مستورداتها من النفط .

وحسب تصريحات المسؤولين في اوبيك+ ان هدفهم دائما تحسين الاسعار والحفاظ على توازن الاسواق