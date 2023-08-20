مشروع مثلث العقبه البيئي يحصد المركز الأول كأفضل مشروع ريادي في الوطن العربي

وطنا اليوم – حصد المشروع الاردني “مثلث العقبه البيئي” في محافظة العقبة على المركز الأول كأفضل مشروع ريادي في الوطن العربي خلال مخيم الشباب العربي للرياده والإبتكار في الاردن وبمشاركة عدة دول عربية

وأكد المستشار اشرف القطيشات رئيس هئيه مديرين مستشارون الاردن للتنمية المستدامة أن هذا المشروع يعد من المشاريع الريادية الوطنية في محافظة العقبة والتي تساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن البيئي في ظل التغيرات المناخية والتلوث البيئي الكبير الذي اصبح تهديدا للحياة باشكالها كافة ويساهم أيضا رفد عملية التنمية الشاملة والمستدامة بمشاريع خلاقة ومختلفة ويوسع قاعدة الاستثمار مما يساعد في رفد الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب الأردني أنطلاقا من الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .

وأضاف قطيشات أن الحصول على المركز الأول كأفضل مشروع ريادي في الوطن العربي يعد حافزا كبيرا أمام الشباب الأردني الريادي للمبادرة بإقامة مشاريعهم الاستثمارية الصديقة للبيئة والخروج من بوتقة الوظيفة الحكومية التي أصبحت قليلة لأسباب مختلفة مؤكدا أن محافظة العقبة أصبحت الآن وبفضل الانفتاح الكبير وسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بقيادة رئيسها الميداني الفذ نايف الفايز وتوفيرها كافة التسهيلات والإمكانيات المتاحة للمستثمرين والقطاع الشبابي لإقامة مشاريعهم بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي تعقيدات وبيروقراطية كما هو حال الإدارة المحلية بمحافظة العقبة التي ذللت الكثير من الصعوبات والتحديات وكانت على الدوام محطة مضيئة لدعم الاستثمار بقيادة محافظ العقبة خالد الحجاج الذي كان اليد الامينة على تنفيذ التوجهات الملكية السامية بدعم المشاريع التنموية والاستثمارية في محافظة العقبة

بدورة أشار رئيس جمعية صقور الأردن التعاونية أكرم البطوش أحد الشركاء الاستراتيجين بالمشروع أن مشروع مثلث العقبه البيئي هدفة خدمة البيئة في محافظة العقبة من خلال تدوير مختلف مخلفات المصانع والقطاعات المتنوعة في المحافظة في ظل الاستثمارات الكبيرة في مختلف المجالات والقطاعات التي تشهدها مدينة العقبة بفضل الاهتمام الملكي الكبير لجلالة الملك وسمو ولي العهد .

وبين البطوش أن مشروع مثلث العقبه البئيي يعنى باعاده تدوير مخلفات الاقمشه القصاصات وتحويلها إلى وبر وصوف بأحدث الآلات بعد جمعها من مختلف المصانع والمحال التجارية ثم اعادة تصديرها كمرحلة اولى يليها عده مراحل ضمن خطط وبرامج العمل المعدة

وأوضح مدير عام مستشارون الأردن للتنمية المستدامة عبد الرحيم الهرش أن المشروع يعد المشاريع الإقتصادية الخضراء التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة مما يساهم في خلق مجالات شتى لصناعة إعادة التدوير في مدينة العقبة واضاف الهرش أن مساحة المشروع تقارب “8 ” دونمات م وهنجر سعه” 1800 م” مجهز بكافه البنى التحتية اللازمة التي تخدم المشروع والذي ستكون انطلاقتة من محافظة العقبة ليشمل لاحقا عده مناطق في المملكة وضمن برنامج زمني محدد .