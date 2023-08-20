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بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

منذ 12 ثانية
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

وطنا اليوم:انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وإيمانا من بنك ABC في الأردن بأهمية الدعم الذي يقدمه مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة لطلابه الذين يرعاهم، فقد واصل البنك دعمه للمركز والذي تتركز اهدافه في تقديم الخدمة الانسانية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال مواصلة تبني مصاريف اثنين من طلابه.
ويأتي دعم البنك للمركز حرصا منه على تأدية واجبه الوطني تجاه هذه الفئة من المجتمع الممثلة بذوي الاحتياجات الخاصة بغية مساعدتهم على ان يصبحوا مواطنين مبدعين ومنتجين ومحاولة منه لتغيير المفهوم الاجتماعي السائد عن الاعاقة شريطة توفر ظروف مناسبة وهو واقع تؤكده تجربة مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة في عمان في الإنجاز والريادة.
وقد صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن “ان ما نقوم به يأتي من منطلق اهتمامنا بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتقديم الخدمة الإنسانية والاجتماعية لهم ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال البريئة وحتى نضمن لهم مستقبلاً مشرقاً، وهذا جزء من واجبنا ومسؤوليتنا الاجتماعية”.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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