أطعمة فاسدة تتسبب بتسمم 4 أشخاص بمعان

وطنا اليوم:أصيب 4 أشخاص في محافظة معان بتسمم غذائي، بعد تناولهم أطعمة فاسدة، وفقا لما ذكر مندوب غرفة عمليات الدفاع المدني، الملازم أول محمد الخطاطبة.

وقال الخطاطبة عبر إذاعة الأمن العام، إن فرق الإسعاف تعامت مع تسمم 4 أشخاص في منطقة المحمدية بمحافظة معان، بعد تناولهم أطعمة فاسدة.

وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ونقلتهم إلى مستشفى معان الحكومي، فيما وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة