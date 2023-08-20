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الوطني للتعبئة والتغليف يوقع مذكرة تفاهم مع التعاونية الأردنية

منذ ثانيتين
الوطني للتعبئة والتغليف يوقع مذكرة تفاهم مع التعاونية الأردنية

وطنا اليوم:وقع والمركز الوطني للتعبئة والتغليف (JOPACK) والمؤسسة التعاونية الأردنية، الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف خدمة الجمعيات التعاونية في مجالات التسويق، وتطوير القدرات، وذلك بحضور أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، ورئيس المركز الوطني للتعبئة والتغليف عيسى عبدالهادي، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.
أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أكد أهمية تطوير قدرات الجمعيات التعاونية في مجال التعبئة والتغليف لتسويق منتجاتها ؛ لا سيما أن الاهتمام بالتغليف يساهم بشكل كبير في عملية ترويج وتسويق المنتج مع سلامة وضمان جودته.

رئيس المركز الوطني للتعبئة والتغليف عيسى عبدالهادي، اوضح ان مذكرة التفاهم تهدف لاكساب منتسبي الجمعيات التعاونية مهاراتٍ عملية على صعيد تعبئة وتغليف المنتجات وبالشكل الذي يزيد من قيمة هذه المنتجات ويسهل عملية تسويقها في السوق المحلي واسواق التصدير، حيث سيقوم المركز بتنظيم ورش عمل فنية بالتعاون مع المؤسسة التعاونية، لتسليط الضوء على أحدث مستجدات تكنولوجيا التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تدريب منتسبي الجمعيات التعاونية في مجال التعبئة والتغليف.

يذكر ان المركز الوطني للتعبئة والتغليف تأسس في العام 2016، كذراع فني لغرف الصناعة بالمملكة، لتقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة في تصميم منتجات التعبئة والتغليف للمنتجات الصناعية، حسب متطلبات السوق المحلي واسواق التصدير.


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