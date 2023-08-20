وفاة ستيني وطفل في حادثين منفصلين بالكرك والزرقاء

وطنا اليوم:توفي طفل غرقا داخل خزان مياه في محافظة الكرك، وفق مندوب غرفة عمليات الدفاع المدني، الملازم أول محمد الخطاطبة.

وقال الخطاطبة في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، إنه جرى التعامل مع وفاة طفل يبلغ 3 سنوات بعد تعرضه للغرق في خزان مياه، حيث انتشلته أسرته.

وأضاف أن فرق الإسعاف في الدفاع المدني أخلت الطفل إلى مستشفى الكرك الحكومي

توفي شخص بعد تعرضه لصعقة كهربائية في محافظة الزرقاء، وفق مندوب غرفة عمليات الدفاع المدني، الملازم أول محمد الخطاطبة.

وقال الخطاطبة في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، إن شخصا يبلغ 66 عاما توفي بعد تعرضه لصعقة كهربائية في منطقة البتراوي بمحافظة الزرقاء.

وأضاف أن فرق الإسعاف أخلت الوفاة إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي