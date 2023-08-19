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مشاهدة مرعبة … ساعتان في أضيق ممرٍّ في الأردن سقطت به سيدة طاعنة في السِّن قبل 80 عام وسُميِّ باسمها حتى اليوم

منذ ساعة واحدة
مشاهدة مرعبة … ساعتان في أضيق ممرٍّ في الأردن سقطت به سيدة طاعنة في السِّن قبل 80 عام وسُميِّ باسمها حتى اليوم

 

وطنا اليوم – نشرت قناة عمان TV تقرير مصور لساعتان في أضيق ممرٍّ في الأردن سقطت به سيدة طاعنة في السِّن قبل ٨٠ عامًا وسُميِّ باسمها حتى اليوم.
شاهدوا جمال تصوير بطن وادٍ أردني في رأس النَّقب جنوبًا
تجاويف صخرية تشبه أقدام الفيل
تمشي مسافة ٣ كيلو مترات بطرق مختلفة زحفًا وحبوًا وتصل إلى مشية البطريق
من سمع منكم بوادي إحيمر؟
من زار منكم يومًا سيق العباسية؟
من يعرف بطن وادي العجوز في رأس النَّقب هناك بأقصى باديتنا الأردنية؟
من زار منكم قرية العباسية التي منذ ثلاثين عامًا لا يصلها شارع معبَّد؟
لو استغل هذا الموقع سياحيًا الآن ستتوفر طريق للمكان ويحيا سكان العباسية وتصلهم الطريق وينعم الأردنيون بمغامرة فريدة ونادرة وجميلة في أندر التركيبات الجيولوجية في العالم.


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