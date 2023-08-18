عمال لا يتوقفون عن أشغالهم تحت لهيب الشمس الحارقة في الأغوار

وطنا اليوم:كشفت رئيسة النقابة العامة لعمال الزراعة والمياه والصناعات الغذائية بشرى السلمان، أنّ إصابات عمل عديدة أصيب بها عمال وعاملات زراعة في منطقة غور الصافي خلال موجة الحر الأخيرة التي شهدتها المملكة.

وقالت السلمان ، إنّ 4 عمال وافدين من الجنسية المصرية أصيبوا بإجهاد حراريّ وضربات شمس جراء إجبارهم من قبل أصحاب المزارع على قطاف “الملوخية” في الساعة الثانية ظهراً حيث جاوزت درجة الحرارة وقتها 46 درجة مئوية.

وبينت أنّ الحالات الأربع تم نقلها إلى المستشفيات أثناء عملهم، في حين أنّ العديد من عمال الزراعة الأردنيين وغيرهم تبينت إصابتهم بالإجهاد الحراريّ بعد وصولهم إلى المنازل.

ولم تقف الإصابات عند هذا الحد، حيث أكدت أنّ عاملتين أصيبتا بلدغتي عقرب وأفعى خلال قطاف محاصيل كالدوالي والملوخية وغيرها، فضلاً عن العثور على أفعى فلسطين بين المحاصيل وتم التعامل معها.

وأشارت إلى أنّ عمال الزراعة يواجهون مشكلات عديدة وانتهاكات مختلفة خلال موجة الحر حيث لا يلتزم جميع المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية بإبعادهم عن الأجواء الحارة وتجنب عملهم فيه، فضلاً عن عدم توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية.

وطالبت بضرورة تفعيل نظام عمال الزارعة الصادر عام 2021 ودعم عمال الزراعة من خلال توفير شروط العمل اللائق وبيئة عمل وتوفير الحماية الاجتماعية بالاضافة الى عقد دورات تثقيفية توعوية في مجال الصحة المهنية والاسعافات الاولية.