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اتحاد المزارعين الأردنيين يكشف عن أكثر المحاصيل تضررا بموجة الحر

منذ 5 ثواني
اتحاد المزارعين الأردنيين يكشف عن أكثر المحاصيل تضررا بموجة الحر

وطنا اليوم:كشف رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة أنّ أكثر المحاصيل تضرراً بموجة الحر التي شهدتها المملكة الأسبوع الماضي، هي الباذنجان والكوسا والبندورة والبطيخ والشمام، ومعظمها في المناطق الشرقية، كشرق عمان والازرق والمفرق.
وقال الرواشدة ، إنّ المزارعين تضرروا بذلك، الّا أنّ الأضرار لا يمكن حصرها في الوقت الحالي، وتمثل ضررهم بأسعار التي بيعت بالسوق وبعض المحاصيل التي قطفت ولم تباع.
وكان الرواشدة حذر من زيادة كلف إنتاجية كالأسمدة والمياه الّا أنه وفي الوقت ذاته لا توجد قوة شرائية كبيرة للمواطن لشراء الخضراوات والفواكه بكميات كبيرة، علماً بانّها كانت خلال اليومين السابقين مستقرة وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وبين أنّ سلطة وادي الأردن قررت رفع التزويد المائي للمزارعين في الأغوار بناءً على طلب الاتحاد ومشكورة بذلك، الّا أنّه طالب وزير المياه بتوجيه مختلف المديريات لرفع التزويد المائي وعدم اقتصاره على مناطق الأغوار


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