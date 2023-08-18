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العثور على جثة ثلاثيني مصاب بعيار ناري في مأدبا

منذ 3 ثواني
العثور على جثة ثلاثيني مصاب بعيار ناري في مأدبا

وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة مادبا، الجمعة، على جثة لشاب ثلاثيني مصاب بعيار ناري في الرأس ملقاه على جانب الطريق في منطقة التيم في مادبا، وفق مصدر أمني.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق موقع وجود الجثة وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الوفاة بوجود المختبرات الجنائية والمدعي العام الذي أمر بتحويل الجثة للطب الشرعي


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