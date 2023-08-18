جمهور بـ22 مركبة يشاهدون بعد الغروب فيلم أميركي في البوليفارد

وطنا اليوم:عُرض مساء الخميس، فيلم “بعد الشمس” في ساحة في الهواء الطلق في عمّان عبر ما يعرف بـ “سينما السيارات”، حيث اصطف الحضور بمركباتهم أمام شاشة عملاقة لمشاهدة العمل الدرامي الأجنبي الذي يعرض لأول مرة ضمن مهرجان عمّان السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم الأميركي، المرشح لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل، حول فتاة تدعى “صوفي” تتذكر خلالها السعادة التي شاركتها مع أبيها خلال عطلة قضتها معه قبل 20 عامًا، وهي سعادة ممزوجة بحزن ذو طابع خاص.

ويستعرض الفيلم المنتج عام 2022 للمخرجة والمنتجة الأسكتلندية شارلوت ويلز، محاولة “صوفي” للتصالح مع التباين بين شخصية الأب الذي عرفته من ناحية، وشخصية الرجل الكامن بداخله الذي لم تعرفه أبدًا من ناحية أخرى.

وفي ساحة بجانب بوليفارد العبدلي في عمّان، دخلت نحو 22 سيارة إليها كان سائقوها قد حجزوا سابقا تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان بحسب ما ذكر منظمون، علما بأن هذا اليوم الثالث لفعالياته.

المنظمون التابعون للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ارتدوا سترات صفراء ورتبوا دخول السيارات إلى الساحة، إذ يسمح لشخصين إلى 3 بمشاهدة الفيلم داخل كل مركبة، في حين هذه المرة الثانية التي يعرض فيها فيلم عبر ما يعرف بـ “سينما السيارات” في المهرجان.

ويبلغ سعر التذكرة لحضور الفيلم لكل مركبة 10 دنانير بحسب ما أظهر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

واستمع الحضور للفيلم عبر تردد خاص يصل إلى أجهزة الصوت داخل كل مركبة حسبما ذكر منظمون.

وعرضت مخرجة الفيلم ويلز أفلامها القصيرة في مهرجانات في جميع أنحاء العالم، بحسب مهرجان عمّان السينمائي.

والثلاثاء الماضي، افتتح مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم، في عمّان، في رابع دوراته التي تسلط الأضواء على العروض والأفلام والتجارب والإنجازات الأولى لصناع الأفلام، والذي يستمر حتى الـ 22 من الشهر الحالي