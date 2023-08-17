وزير الاقتصاد يؤكد قدرة الشباب على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المطلوبة

وطنا اليوم: أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قدرة الشباب الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتحويل الكثير من التحديات إلى مشاريع حقيقية وقائمة على أرض الواقع محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء الهناندة اليوم الخميس مجموعة من الشباب في مبنى الوزارة ضمن اللقاءات الدورية مع الشباب.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أشار الوزير إلى أن الشباب يحظى برعاية ملكية سامية وضعت الشباب الأردني على سلّم الأولويات الوطنية ووجهّت الحكومات المتعاقبة على دعم قطاع الشباب والارتقاء به وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة لإيمانها أن تطور أي دولة ونموها هو تحقيق لطموح وآمال الشباب فيها.

وجرى خلال اللقاء حوار ونقاش مع الشباب تم خلاله طرح العديد من المواضيع والأفكار والقضايا والتحديات التي تواجههم.