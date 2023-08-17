العياصرة يلقي محاضرة في كلية القيادة والأركان الملكية

وطنا اليوم: ألقى مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، اليوم الخميس، محاضرة في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، بعنوان “أسلوب البحث واستخدام المكتبة الوطنية”، للدارسين في دورة الأركان 64 المشتركة 28، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية العميد الركن نجي المناصير وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتحدّث العياصرة عن نشأة المكتبة ومهامها والمبادرات التي تقوم بها للترويج للمنتج الثقافي، ودورها في التشجيع على القراءة لجميع فئات المجتمع في المملكة، إذ تعتبر المكتبة الذاكرة المركزية للدولة والمركز الثقافي والمعلوماتي الذي يعكس تراث الأمة وتطورها العلمي والأدبي والثقافي.

وأشار الى دور المكتبة الوطنية في الحفاظ على النتاج الفكري الوطني، حيث بدأت مشروع أرشفة الوثائق والكتب عام 2011، وقامت من خلاله بأرشفة أكثر من مليون وثيقة وصورة وأتاحتها على الموقع الإلكتروني، كما تضمن المشروع أرشفة كافة الخطابات الملكية ولا زال العمل مستمراً على أرشفة حوالي مليون وثيقة أخرى.

وتطرق الى كيفية البحث في فهرس المكتبة الوطنية عن الكتب من خلال الكلمات المفتاحية مثل اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، وموضوع الكتاب، إضافة إلى البحث في أرشيف المكتبة من خلال وثائق الجريدة الرسمية من قوانين وأنظمة واتفاقيات.

وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله العياصرة على أسئلة واستفسارات الدارسين.