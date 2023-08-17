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موجة الحرّ تُخفض نسب إشغال الفنادق في الأردن

منذ 6 ثواني
موجة الحرّ تُخفض نسب إشغال الفنادق في الأردن

وطنا اليوم:قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، الخميس، إنه لوحظ انخفاض أداء القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بنسب الإشغال، بسبب موجة الحر، التي استمرت لفترات طويلة.
وأوضح هلالات، إن نسب إشغال الفنادق في هذا التوقيت من كل عام، تكون أكثر ارتفاعا، خاصة مع نشاط الحركة السياحية.
وفي السياق، انخفضت نسب إشغال الفنادق في عمّان 7% نهاية الأسبوع الحالي، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، وفق هلالات.
وأشار إلى أن نسب إشغال الفنادق بمختلف تصنيفاتها (5 و4 و3 نجوم) ارتفعت في البترا نهاية الأسبوع الحالي 5%، بينما انخفضت في البحر الميت 5%، وانخفضت أيضا في العقبة 15%.
ولفت هلالات، إلى أن أغلب زوار المناطق السياحية “البترا والبحر الميت والعقبة” هم من أبناء الوطن “سياحية داخلية”.
وأوضح أن منطقة البترا على وجه التحديد، تنتقل حاليا من موسم الركود السياحي، إلى موسم الذروة السياحية


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