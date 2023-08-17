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مدعي عام جرش يوقف مطلق عيارات نارية تسبب بدخول طفلة العناية الحثيثة

منذ 5 ثواني
مدعي عام جرش يوقف مطلق عيارات نارية تسبب بدخول طفلة العناية الحثيثة

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام جرش الخميس، مواطنا أطلق عيارات نارية في حفل نجاح عقب إعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” ، ما أسفر عن إصابة طفلة برأسها خلال تواجدها في منزل عائلتها.
وقرر المدعي توقيف مطلق العيارات النارية 15 يوما قابلة للتجديد ، بتهمة جريمة إطلاق عيارات نارية دون داعي، سندا للمادة 330 مكررة من قانون العقوبات.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أعلن في وقت سابق، نقل طفلة تبلغ من العمر(8 سنوات) إلى أحد المستشفيات في محافظة جرش بعد إصابتها بعيار ناري طائش في منطقة الرأس أثناء وجودها داخل منزل ذويها وما زالت الطفلة قيد العلاج، ووصف حالتها بالسيئة.
وبحسب بيان الامن، أنه وفور تلقي البلاغ تحرك فريق تحقيقي للمكان وباشر بجمع المعلومات وحصر المناسبات والاحتفالات في محيط منزل الطفلة ليتمكنوا وخلال ساعات فقط من تحديد مطلق النار من إحدى احتفالات الثانوية العامة، إذ ألقي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم


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