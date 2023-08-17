الحكومة : الأردن لم يتأثر بأزمة الكهرباء بمصر

وطنا اليوم:أكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة عدم تأثر بلاده بأزمة الكهرباء في مصر، المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي.

وأضاف الخرابشة في حواره مع منصة الطاقة المتخصصة، أنه لم يحدث أي تغيرات في حجم التبادل الكهربائي بين مصر والأردن، قائلا: “الحمد لله الأمور مستقرة مثل ما هو مخطط لها، وليست لدينا إشكالية في استيراد الكهرباء من الشقيقة مصر، وعملية تبادل التيار الكهربائي تتم حسب الاتفاقيات الموقعة بين مشغلي النظام بين البلدين”.

وتابع: “قطاع الكهرباء في مصر ممتاز ومتطور، وما تعرضت له الدولة الشقيقة مؤخرا تتعرض له عديد من الدول، فأحيانا الأنظمة الكهربائية لدى الدول تواجه تحديات لظروف معينة وظروف جوية أخرى، وهو ما يرفع الحمل بصورة كبيرة”.

وأضاف أن قدرات مشروع الربط الكهربائي مع مصر 550 ميجاواط، وكانت اللجنة العليا المصرية الأردنية قد عقدت اجتماعا مؤخرا، واتفقنا على تعزيز قدرة الربط وزيادته، لتكون هناك تكاملية أكبر بين قطاعي الطاقة الكهربائية الأردني والمصري.

وأكد أن قطاع الكهرباء في الأردن من القطاعات المتطورة، ويحظى حاليا باعتمادية عالية.. فالخدمة متوفرة تقريبا لكل السكان ولجميع المنشآت الاقتصادية، والأردن هو جزء من مشروع الربط الكهربائي في المنطقة، الذي كان يُطلق عليه “الربط السباعي”، وحاليا “الربط الثماني”.

وأضاف أن الأردن لديه ربط كهربائي مع مصر وفلسطين وسوريا، ويعمل حاليا على إتمام الربط الكهربائي مع العراق، وهناك مشروع للربط مع السعودية أيضا