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إزالة اعتداءات على خطوط كهرباء على الطريق الصحراوي

منذ 6 ثواني
إزالة اعتداءات على خطوط كهرباء على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع مديرية الأمن العام ومتصرفية لواء الجيزة، حملة لإزالة الإعتدادءات على خطوط الكهرباء المخصصة لانارة الشوارع ومحطات تحويل في منطقة الدامخي بلواء الجيزة جنوب العاصمة عمان.
وقامت كوادر قسم الصيانة في مديرية الإنارة ومكتب أشغال لواء الجيزة بإسناد من مرتبات الأمن العام بإزالة الاعتداءات المتمثلة بإستجرار التيار الكهربائي من لوحات الإنارة لمصلحة أكشاك تقع على الطريق الصحراوي.
حيث كانت تلك الاعتداءات تتسبّب بأعطال في المحول الخاص بتغذية إنارة الشوارع مما يؤدي الى انقطاع الكهرباء لفترات متفاوتة على خطوط الإنارة على هذه الطرق، إضافة الى تعريض سكان المنطقة للخطر بسبب استخدام وصلات مكشوفة لمسافات طويلة


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