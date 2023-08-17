السعوديون ينفقون نحو ملياري ريال على المطاعم والمقاهي في أسبوع

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن “السعوديين أنفقوا خلال أسبوع 1.81 مليار ريال (480 مليون دولار أميركي تقريبا) على المقاهي والمطاعم”، في حين “صرفوا 1.74 مليار ريال (460 مليون دولار) على شراء الأطعمة والمشروبات من المنافذ التجارية”.

وأوضحت الصحيفة أن بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، قد كشفت أن عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس 2023، وصل إلى نحو 178.96 مليون عملية.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 11.97 مليار ريال خلال الأسبوع المذكور، (حوالي 3.19 مليار دولار أميركي) مقارنة بنحو 12.66 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، أي ما يعادل 3.38 مليار دولار.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.

وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاع التعليم المرتفع بنسبة 61 في المئة.

وبحسب البيانات، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، مما يمثل 31 بالمئة من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.75 مليار ريال (470 مليون دولار)، وذلك بحسب توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المذكور