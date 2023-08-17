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صعقة كهربائية تحول فرحة توجيهي الى مأتم في لواء الكورة

منذ 3 ثواني
صعقة كهربائية تحول فرحة توجيهي الى مأتم في لواء الكورة

وطنا اليوم:تحول فرح ذوي طالبة حصلت على معدل 98% في امتحان الثانوية العامة بلواء الكورة الى حزن شديد بعد أن توفي شقيقها الطفل 5 سنوات بصعقة كهربائية بعد الانتهاء من الاحتفال.
وبحسب مصدر أمني، ورد بلاغ لغرفة العمليات بتعرض طفل لصقعة كهربائية داخل منزله في إربد وتم اسعاف الطفل الى المستشفى وعند وصوله للمستشفى أفاد الطبيب انه متوفي وتم فتح تحقيق بالحادث.
يشار إلى أن الطفل هو الشقيق الوحيد لستة بنات.


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