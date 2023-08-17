نصائح ذهبية لتحقيق أقصى استفادة من مكيّف الهواء

وطنا اليوم:يعتبر شراء النوع والطراز المناسبين والاستطاعة المناسبة لـ نظام التكييف أمراً حيوياً. إذ أن مكيفات الهواء لها تأثير مهم على راحة وصحة ساكني المنازل. لكن البعض قد لا يمتلك المعرفة الكافية في كيفية اختيار مكيّف الهواء المناسب لمساحة بيوتهم واحتياجاتهم حتى يحصلوا على أقصى استفادة من أنظمة التكييف، خاصة في فصل الصيف وموجات الحر الشديدة.

ومن منا لا يرغب في تزويد مسكنه بنظام تكييف عملي وموفر في استهلاك الطاقة؟ خصوصا مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي يجبرنا على البحث عن طرق للتبريد والاقتصاد في الطاقة على حد سواء، إذ تستهلك أنظمة التكييف نسبة عالية من الكهرباء التي تنعكس على قيمة الفاتورة الشهرية.

الحد المعقول لدرجة حرارة الغرفة

الخبير في كفاءة الطاقة المهندس محمد أبو الضبعات، أوضح، أن طريقة تشغيل أجهزة التكييف هي اللاعب الأساسي في عملية استهلاك تلك الأجهزة للطاقة. ولفت الضبعات إلى ضرورة تغيير قناعات الناس حول وظيفة أجهزة التكييف و التي تنحصر بتلطيف الأجواء وجعلها مقبولة خلال فصل الصيف ودرجات الحراراة المرتفعة، وليس كما هو الاعتقاد الشائع بين الناس بأن على أجهزة التكييف أن تحول المناخ الداخلي إلى أشبه بالثلاجات.

عوامل تؤثر بفعالية نظام التكييف

وبين أبو الضبعات بأن أهم العوامل التي تؤثر بفعالية درجة حرارة التكييف، هي اللباس.

واحد قاعد بمكتبه لابس بدلة وجاكيت وربطة عنق مش زي واحد لابس خفيف داخل بيته هناك فرق كبير الذي لابس بدلة مش رح يشعر نفس الشعور رح يضطر يخلي المكيف على درجة حرارة أبرد لتعويض فرق الحرارة بسبب ما يلبسه

أما العامل الثاني بحسب أبو الضبعات فهو طبيعة النشاط والجهد الذي يبذله الشخص، حيث أنه يختلف بين من الجالس وبين من يقوم بجهد بدني يؤثر على شعوره ببرودة التكييف. وأكد أبو الضبعات بأن الاعتقاد الشائع أن ضبط التكييف على درجة حرارة 24 سيليسيوس هو الأمثل ليس “قاعدة مقدسة” حسب وصفه، خصوصا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار العوامل السابقة، مشددا أن الحراراة المناسبة هي التي لا نشعر فيها بالبرد أو الاحترار.

كيف تشغّل نظام التكييف بشكل صحيح ؟

ماذا لو علمت أن كل درجة حرارة يتم تخفيضها عند استخدام جهاز التكييف ستكلفك زيادة بمقدار 12.5% كيلو واط/ ساعة فوق طاقة جهاز التكييف؟ من المؤكد بأنك ستتساءل كيف لي أن أستخدم التكييف بشكل صحيح؟

الخبير في كفاءة الطاقة محمد أبو الضبعات، أجمل النصائح الضرورية لمستخدمي أجهزة التكييف داخل المنازل، بحيث فضّل أن تتراوح درجات الحرارة لجهاز التكييف بين 26 و 27 درجة، شريطة تشغيل مروحة المكييف “fan” على أعلى مستوى للحصول على أجواء لطيفة داخل الغرفة مع استهلاك بسيط في الطاقة.

ونصح أبو الضبعات بضبط موجهات الهواء في المكيف أو ما تعرف بـ “Swing” تجاه الناس الذي يجلسون داخل المكان، وعدم تخفيض درجة حرارة المكيف من مستوى إلى مستوى بفارق كبير مرة واحدة، بل بشكل تدريجي إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف أبو الضبعات بأن تشغيل وضعية “Turbo Mode” يحقق درجة الحرارة المطلوبة في أقصر وقت ممكن، حيث أنه يشغل جهاز التكييف بطاقته الكاملة مع ضرورة البقاء عند درجة حرارة 27. كما نصح أبو الضبعات برفع درجة حرارة المكيف خلال فترة النوم لأكثر من 27 درجة، على اعتبار أن نشاط الجسم ينخفض خلال تلك الفترة، كما نصح باستخدام مروحة لتوزيع الهواء البارد المنبعث من جهاز التكييف على أكبر مساحة من المنزل.

وأكد أبو الضبعات أن تنظيف فلاتر جهاز التكييف عامل مهم في كفاءة عمله، لأنها تتيح لمروحة الجهاز العمل بشكل أفضل، كما نصح بضرورة تركيب الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف في مناطق الظل لأنها تعطي كفاءة تشغيل أعلى للجهاز