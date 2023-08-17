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توقيف 37 شخصا من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبط 38 سلاحا

منذ ساعة واحدة
توقيف 37 شخصا من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبط 38 سلاحا

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أنها تتابع رقابتها المشددة لرصد مرتكبي اطلاق العيارات النارية وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات المشددة بحق المركبات المخالفة احتفالاً بإعلان نتائج الثانوية العامة.
وقالت المديرية إنّه ومن خلال رقابتها الدائمة، ومن خلال متابعة ما يردها من معلومات وبلاغات فقد تمكنت ولغاية فجر اليوم من توقيف ( 37) شخصاً من مرتكبي إطلاق العيارات النارية، وضبطت (38 ) سلاحاً حتى صباح اليوم .
وبيّنت أنه وبذات المدّة فإن كوادرها المرورية قامت بتحرير ( 3214) مخالفة، منها (1047) مخالفة بسبب المسير على شكل مواكب معيقة للسير، و 88 مخالفة القيادة بصورة متهورة و (2079) مخالفة أخرى مرتبطة بالاحتفالات.
وأكّدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة اليوم وخلال الأيام القادمة كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات


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