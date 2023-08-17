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الفدرالي الأمريكي يلمح إلى المزيد من رفع الفائدة

منذ ساعتين
الفدرالي الأمريكي يلمح إلى المزيد من رفع الفائدة

وطنا اليوم:ألمح الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى المزيد من رفع الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم ‏السابق في يوليو/ تموز عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع ‏الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.‏
جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع يوليو/ تموز والذي أسفر عن رفع معدل الفائدة ‏بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد ‏آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.‏
وأظهر محضر الاجتماع قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق ‏الفدرالية المفتوحة أن التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من ‏التشديد النقدي.‏
ونص محضر الاجتماع على أنه: “في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف ‏الفدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ‏ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية”.‏
تجدر الإشارة إلى أن الفدرالي الأمريكي كان قد قرر في اجتماع يوليو/ تموز رفع ‏الفائدة إلى النطاق بين 5.00% و5.25%، وهو الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً


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