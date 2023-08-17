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أخر المستجدات
08:29
بعد صدور نتائج التوجيهي القطامين يوضح اكثر الوظائف طلبا
07:08
رغم منعه من قبل عدة دول … هيئة الاعلام تجيز عرض “باربي” في الاردن ابتداء من الخميس
07:00
بدء تقديم طلبات القبول الموحد في هذا اليوم
06:50
وزير تربية سابق : العلامات المرتفعة ليست مؤشرا على مستوى التعليم المدرسي أو ذكاء الطالب
06:41
شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة الله
06:35
الأمن العام: ( 3054) مركبة مخالفة وإجراءات مشددة بحق هذه المركبات وسائقيها
06:33
الامن العام يفتح باب التجنيد في كلية الدفاع المدني لطلبة التوجيهي
01:57
تهنئة نجاح بالثانوية العامة للطالب عبدالرحمن رضا
01:35
منطقة القسطل الصناعية مسيرة لتقدم و تطور المصانع الأردنية
23:40
الدكتورة دهمه الحجايا تهنئ ابنة شقيقها إيناس بنجاحها في الثانوية العامة
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رئيسي
بعد صدور نتائج التوجيهي القطامين يوضح اكثر الوظائف طلبا
منذ 4 ثواني
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24 ساعة
07:08
رغم منعه من قبل عدة دول … هيئة الاعلام تجيز عرض “باربي” في الاردن ابتداء من الخميس
07:00
بدء تقديم طلبات القبول الموحد في هذا اليوم
06:50
وزير تربية سابق : العلامات المرتفعة ليست مؤشرا على مستوى التعليم المدرسي أو ذكاء الطالب
06:41
شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة الله
06:35
الأمن العام: ( 3054) مركبة مخالفة وإجراءات مشددة بحق هذه المركبات وسائقيها
06:33
الامن العام يفتح باب التجنيد في كلية الدفاع المدني لطلبة التوجيهي
01:57
تهنئة نجاح بالثانوية العامة للطالب عبدالرحمن رضا
01:35
منطقة القسطل الصناعية مسيرة لتقدم و تطور المصانع الأردنية
23:40
الدكتورة دهمه الحجايا تهنئ ابنة شقيقها إيناس بنجاحها في الثانوية العامة
23:00
الأمين العام للجامعة العربية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأوكراني لبحث آخر مستجدات الأزمة
22:53
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية أكثر من 300 نقطة
22:45
القبض على المتسبب في إصابة طفلة بعيار ناري احتفالًا بالثانوية في جرش
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن