رغم منعه من قبل عدة دول … هيئة الاعلام تجيز عرض “باربي” في الاردن ابتداء من الخميس

وطنا اليوم – رغم منعه في عدة دول عربية واجنبية يعرض فيلم “باربي” في الأردن للمرة الأولى الخميس، بعد أن أجازت هيئة الإعلام عرض الفيلم .

وكان الفيلم أثار جدلا إثر منع عدد من الدول عرضه، فيما أجازت معظم الدول العربية عرضه.

وقال المصدر ذاته في تصريحات لقناة المملكة، إن الفيلم خضع للتقييم من قبل هيئة الإعلام، وإثر ذلك أجيز عرضه في الأردن.

وسيعرض الفيلم في إحدى دور السينما في عمان يوم الخميس.

وكانت وزارة الثقافة اللبنانية قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها ستعمل على منع عرض فيلم “باربي” في لبنان، لأنه “يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي”، ويشكك بضرورة الزواج وبناء الأسرة.

وقال وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى في بيان إن “فيلم باربي يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي”، و”يُسوّق لرفض وصاية الأب وإضعاف دور الأم، ويشكك بضرورة الزواج وبناء الأسرة”.

وأوضح المرتضى أن هذا الفيلم “يُخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيّما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني”.

واعتبر أنّ “عرْضه في لبنان سيكون له نتائج وخيمة لا سيّما على الأطفال والناشئة”.

وفيلم باربي هو من إنتاج الشركة الأمريكية (وارنر براذرز بيكتشرز)، في 19 يوليو/تموز الماضي، وأخرجته الممثلة الأمريكية جريتا جيروج.

وتدور أحداثه حول دمية باربي التي يتم طردها من عالم الدمى، لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة في المجتمع الذي يروج له الفيلم، حيث تتمتع الفتيات بمناصب عليا في المجتمع، بينما يقضي الشباب أوقاتهم في التنزه.

وأفادت الشركة الأمريكية المنتجة في بيان، أن إيرادات فيلم “باربي” تخطت المليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو الماضي.

وامتنعت دول عدة عن عرض الفلم منها دول اجنبية الا انه وبشكل مستغرب يجاز عرضه في الارن من قبل هيئة الاعلام .