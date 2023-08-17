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وزير تربية سابق : العلامات المرتفعة ليست مؤشرا على مستوى التعليم المدرسي أو ذكاء الطالب

منذ ساعة واحدة
وزير تربية سابق : العلامات المرتفعة ليست مؤشرا على مستوى التعليم المدرسي أو ذكاء الطالب

 

وطنا اليوم –  أكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي، في تصريحات عبر إذاعة حياة اف ام، ان علامة 100% ليست مؤشرا على جودة التعليم. وقال السعودي، من الممكن أن يحصل طالب على علامة 100% إذا كان امتحان التوجيهي تحصيليا كما هو الحال في الأردن. وأوضح وزير التربية والتعليم الأسبق، أن علامة 100% والعلامات المرتفعة ليست مؤشرا على مستوى التعليم المدرسي، أو ذكاء الطالب، بقوله: “لا يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية بين علامة الطالب في التوجيهي وتحصيله في الجامعة”. وتابع: “علامة 100% تعني أن الطالب حصل على هذه العلامة في امتحان تحصيلي يتعلق بمجموعة من المعارف يركز على جزئية واحدة من قدرات الطلبة”. وأورد: “امتحان التوجيهي لدينا لا يُقيم قدرات الطلبة، ولا يفيد في ذهابهم للجامعة ولا في مستقبلهم المهني”، لافتا إلى أن الامتحان يجب أن يكون مصمما بناء على قياس الكفايات والمهارات العليا وليس التحصيل.

وأشار إلى أن الامتحان بعلامته بات يقود النظام التعليمي برمته، ليصبح نهاية مرحلة تعليمية وأساسا للقبول في التخصصات الجامعية.


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