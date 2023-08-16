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القبض على المتسبب في إصابة طفلة بعيار ناري احتفالًا بالثانوية في جرش

منذ 3 ثواني
القبض على المتسبب في إصابة طفلة بعيار ناري احتفالًا بالثانوية في جرش

وطنا اليوم: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أطلق النار احتفالًا بالثانوية وأصاب طفلة في جرش.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أُسعفت للمستشفى في محافظة جرش مساء اليوم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، إثر إصابتها بعيار ناري طائش في منطقة الرأس، أثناء وجودها داخل منزل ذويها، وما زالت الطفلة قيد العلاج بحالة صحية سيئة.

وأكد الناطق الإعلامي أنه وفور تلقي البلاغ تحرك فريق تحقيقي للمكان وباشر بجمع المعلومات وحصر المناسبات والاحتفالات في محيط منزل الطفلة ليتمكنوا خلال ساعات فقط من تحديد مطلق النار من أحد احتفالات الثانوية العامة، حيث ألقي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم.

وأكد أن مديرية الأمن العام تتابع وتحقق بجميع البلاغات والمعلومات الواردة ويد العدالة ستطال كل المتجاوزين على أمن المجتمع وسلامة الأبرياء.


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