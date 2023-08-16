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أخر المستجدات
16:21
الاتصالات تخاطب شركات للتوقف عن تعديل تعرفة خطوط مدفوعة مسبقا
16:14
لينا تيسير الجريري تتفوق في الثانوية العامة بمعدل 89%
15:55
تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط
15:34
ما حقيقة رفع سعر الكنافة يوم نتائج التوجيهي
15:29
زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص .. الأردن تاريخ وحضارة بدورته الـحادية والثلاثين 31
15:25
منظمة نقطة ضوء تحتفل الأحد بالفائزين بمسابقة الكاتب الصغير
15:12
عاجل – رابط/ تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2023
15:10
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
15:07
العين المجالي:التسامح حكمة لا يمتلكها إلا ملوك بني هاشم
14:59
لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق في قرية العقبة اللوجستية
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عاجل – رابط/ تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2023
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم – تم تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2023 –
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24 ساعة
16:21
الاتصالات تخاطب شركات للتوقف عن تعديل تعرفة خطوط مدفوعة مسبقا
16:14
لينا تيسير الجريري تتفوق في الثانوية العامة بمعدل 89%
15:55
تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط
15:34
ما حقيقة رفع سعر الكنافة يوم نتائج التوجيهي
15:29
زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص .. الأردن تاريخ وحضارة بدورته الـحادية والثلاثين 31
15:25
منظمة نقطة ضوء تحتفل الأحد بالفائزين بمسابقة الكاتب الصغير
15:10
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
15:07
العين المجالي:التسامح حكمة لا يمتلكها إلا ملوك بني هاشم
14:59
لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق في قرية العقبة اللوجستية
14:37
الأغذية العالمي بالأردن: مواردنا لتشرين الأول المقبل فارغة تماما
14:32
الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الرمثا
14:31
الأمن: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد مخالفات التوجيهي
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن