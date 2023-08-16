بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد مخالفات التوجيهي

منذ ساعتين
الأمن: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد مخالفات التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أنها ستعزز وتعيد انتشار المركبات المدنية المتحركة والثابثة والمزودة بكاميرات الرقابة الالية على الطرق الداخلية والخارجية في محافظات المملكة كافة.
واشارت الى ان هذه المركبات قادرة على رصد المخالفات المرورية المرتكبة تزامناً مع اعلان نتائج الثانوية العامة لا سيما المخالفات الخطرة ومن اهمها السرعات العالية والقياده المتهورة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

توقعات بأن تغرق لبنان بالظلام الأربعاء

16:31

تعيين دبلوماسيين ونقل آخرين في وزارة الخارجية (أسماء)

16:21

الاتصالات تخاطب شركات للتوقف عن تعديل تعرفة خطوط مدفوعة مسبقا

16:14

لينا تيسير الجريري تتفوق في الثانوية العامة بمعدل 89%

15:55

تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط

15:34

ما حقيقة رفع سعر الكنافة يوم نتائج التوجيهي

15:29

زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص .. الأردن تاريخ وحضارة بدورته الـحادية والثلاثين 31

15:25

منظمة نقطة ضوء تحتفل الأحد بالفائزين بمسابقة الكاتب الصغير

15:12

عاجل – رابط/ تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2023

15:10

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا

15:07

العين المجالي:التسامح حكمة لا يمتلكها إلا ملوك بني هاشم

14:59

لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق في قرية العقبة اللوجستية

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023