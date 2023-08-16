الأمن: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد مخالفات التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أنها ستعزز وتعيد انتشار المركبات المدنية المتحركة والثابثة والمزودة بكاميرات الرقابة الالية على الطرق الداخلية والخارجية في محافظات المملكة كافة.

واشارت الى ان هذه المركبات قادرة على رصد المخالفات المرورية المرتكبة تزامناً مع اعلان نتائج الثانوية العامة لا سيما المخالفات الخطرة ومن اهمها السرعات العالية والقياده المتهورة