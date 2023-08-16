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الأردن في المرتبة 42 عالميا والثانية عربيا بأسعار بيض المائدة

منذ ساعة واحدة
الأردن في المرتبة 42 عالميا والثانية عربيا بأسعار بيض المائدة

وطنا اليوم:حل الأردن في المرتبة 42 عالميا والثانية عربيا بأسعار بيض المائدة، بحسب بيانات موقع الإحصاء العالمي “Global Product Prices” .
وبحسب رصد للتقرير بلغ متوسط سعر طبق البيض (12 بيضة) في الأردن 2.68 دولار (١.٩٠ دينار اردني).
وجاء ترتيب الأسعار في الدول العربية (التي شملها التقرير) بالدولار على النحو التالي المغرب 3.29 دولار ، الأردن 2.68 دولار ، الإمارات العربية المتحدة 2.56 دولار ، مصر 2.35 دولار ، المملكة العربية السعودية 2.35 دولار ، الكويت 2.28 دولار، تونس 2.10 دولار.
وبحسب التقرير الذي شمل 81 دولة احتلت روسيا المرتبة الأولى عالميا كأرخص دولة بسعر يبلغ 1.09 دولار للطبق، تلتها أذربيجان بقيمة 1.29 دولار، ثم باكستان بقيمة 1.37 دولار.
وجاءت سويسرا كأغلى دولة بسعر يبلغ 6.98 دولار للطبق، تلتها نيوزيلندا بقيمة 6.66 دولار، وأوروغواي ثالثا بقيمة 5.81 دولار.


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