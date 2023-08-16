انتشار واسع للمباحث المرورية لضبط المخالفين باحتفالات التوجيهي

وطنا اليوم:قال مندوبو الإدارات المرورية، إن كوادرهم انتشرت مبكرا وبشكل مكثف على طرق المملكة كافة، بهدف إزالة العوائق المرورية، والعمل ضمن خطة مرورية للتعامل مع الحركة المرورية الاستثنائية تزامنا مع صدور نتائج الثانوية العامة عصر الأربعاء.

وبينوا خلال استعراضهم التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أنه جرى بدء العمل بتنفيذ الخطة المرورية الموضوعة تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة مساء اليوم لرصد وضبط السلوكيات الخاطئة للتعبير عن مظاهر الفرح.

وأكدوا أن نشامى السير والمباحث المرورية انتشروا بشكل واسع بالصفة المدنية على طرق المملكة لضبط السلوكيات الخاطئة، داعين الجميع إلى ضرورة التعبير عن الفرح بأسلوب حضاري دون التسبب بالحوادث المرورية أو تعكير صفو المارة