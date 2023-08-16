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تحذير من انتشار الأفاعي والعقارب بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بالاردن

منذ ساعتين
تحذير من انتشار الأفاعي والعقارب بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بالاردن

وطنا اليوم:تشهد الحالة الجوية في الأردن، استمرارا لدرجات الحرارة المرتفعة، والتي تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذه الفترة من العام، الأمر الذي تسبب بخروج الحشرات والزواحف والأفاعي وانتشارها بشكل ملحوظ في عدة مناطق.
ومع عودة تأثير القبة الحرارية، والتي تسجل درجات حرارة قياسية، يوجه المختصون تحذيرات جدية من انتشار الأفاعي والعقارب في العددي من المناطق.
ويحذر المختصون وخبراء الأفاعي من الانتشار الكبير للأفاعي والعقارب وأنواع أخرى من الزواحف والحشرات، والتي تشكل خطرا على الأردنيين.
وسجل خلال فترة موجة الحر التي أثرت على الأردن مؤخرا، العديد من الحالات التي تعرضت للدغ عقارب وأفاعي في مناطق مختلفة بالأردن


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