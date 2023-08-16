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حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه وأراضي الخزينة في الشونة الشمالية

منذ 3 ساعات
حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه وأراضي الخزينة في الشونة الشمالية

وطنا اليوم:نفذت مديرية اعتداءات شمال البحر الميت خلال اليومين الماضيين، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه وأراضي خزينة الدولة في منطقة الشونة الشمالية، ضمن حرم سد زقلاب ومنطقة سليخات/ ابوسيدو ، وذلك باستجرار المياه بطرق غير مشروعة وبزراعة أشجار الحمضيات والزيتون وعمل حواجز شائكة.
وتمت الحملة بمرافقة قوة امنية من مديرية شرطة غرب اربد ومندوب الادارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم عمل ضبط بالازالات حسب الاصول.
ويأتي ذلك استمرارا لحملات الإزالة التي تقوم بها سلطة وادي الأردن/ادارة مصادر المياه في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى


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