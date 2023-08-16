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الدفاع المدني يخمد حريق مستودعين يحتويان على أجهزة كهربائية وإطارات في العقبة

منذ 3 ثواني
الدفاع المدني يخمد حريق مستودعين يحتويان على أجهزة كهربائية وإطارات في العقبة

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الاطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة وبإسناد من مديريات دفاع مدني الجنوب والشرطة والدرك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجمع الصناعي والأشغال العامة ومؤسسة الموانىء أخمدت صباح اليوم حريقاً شب في مستودعين يحتويان على اطارات ورولات ورق وأجهزة كهربائية بمنطقة الشاطىء الجنوبي بمحافظة العقبة .

واكد الناطق الإعلامي أنه وبالرغم من مساحة الحريق الواسعة ودرجات الحرارة العالية إلا أن الفرق المتخصصة استطاعت وبأقصى سرعة وجاهزية كبيرة واستعداد مسبق من الوصول لموقع الحريق وإخماده و السيطرة عليه ومنع امتداده للمستودعات المجاورة والقريبة وبكل مهنية وكفاءة عالية، لا سيما أن عمليات مكافحة الحريق استمرت لعدة ساعات متواصلة، وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقة، في حين لم تقع أي اصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق .

وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من مرتبات الأمن العام بكافة تشكيلاته.


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