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القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية

منذ 3 ثواني
القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر الأربعاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل سبعة أشخاص من الجنسية السيرلانكية.
وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم الى الجهات المختصة.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني


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