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تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مستودع للبضائع في المنطقة الجنوبية

منذ 4 ثواني
تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مستودع للبضائع في المنطقة الجنوبية

وطنا اليوم:قال محافظ العقبة خالد الحجاج، الأربعاء، إنه بحدود الساعة الثالثة من فجر الأربعاء تلقت مديرية دفاع مدنية العقبة بلاغا بوجود حريق في الشركة اللوجستية للبضائع في المنطقة الجنوبية وتقع خارج المدينة وفي منطقة خالية.
وبين أن المستودعات لوجستية ومخصصة لتخزين البضائع القادمة عبر الموانئ والحاويات للتجار، وتحتوي على إطارات مركبات “كاوتشوك” ورولات ورق وأجهزة كهربائية.
وأكد أنه تم التعامل مع الحريق وحصره لعدم الامتداد لباقي المستودعات، مشيرا إلى أن التعامل مع الحريق استمر لثلاث ساعات.
وبين أن المساحة الكلية للمستودعات تبلغ 10 آلاف دونم، والمستودعات على مساحة 5 آلاف متر مربع، مؤكدا أن الحريق شب في حدود 2500 متر مربع.
وأشار إلى أنه لم تقع أي إصابة بالحريق، بينما لم يقدر حتى اللحظة حجم الخسائر في البضائع التي تعرضت لاشتعال النيران.
وأكد أن عملية التبريد مستمرة من قبل الدفاع المدني، وأنه تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق


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