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وفاة و إصابات بحادثين منفصلين في جرش ومعان

منذ 3 ثواني
وفاة و إصابات بحادثين منفصلين في جرش ومعان

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، الثلاثاء، وفاة سائق مركبة جراء حادث تدهور مركبته واصطدامها بحاجز حديدي ضمن اختصاص منطقة معان.
وأضاف التقرير أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ كان سبب وقوع الحادث، ما أدى إلى وفاة السائق حيث تم إخلاء الوفاة ورفع الأثر المروري عن حرم الشارع.
ورصد التقرير وقوع حادث تدهور آخر في منطقة جرش بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات، ما أدى إصابة 3 أشخاص، تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكد التقرير أهمية الالتزام بالمسرب وتحديد وجهة السائق، واتخاذ المسرب المخصص في القيادة لتفادي وقوع الحوادث المرورية، مشددا على الالتزام باستخدام “الغماز” والتأكد من خلو الطريق من المركبات بشكل سليم.
ودعا جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع


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