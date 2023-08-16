تقديم #طلبات_القبول_الموحد تبدا يوم الاثنين المقبل

وطنا اليوم – قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب ان اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المكرمة الملكية السامية لابناء العشائر في مدارس البادية الاردنية ومدارس ذات الظروف الخاصة ستجتمع خلال الاسبوع القادم بعد اعلان نتائج الثانوية العامة «التوجيهي» وذلك للاطلاع على النتائج وتحديد المدارس المشمولة هذا العام بالمكرمة الملكية السامية.

واضاف الخطيب ان وحدة تنسيق القبول الموحد بعد اعتماد اللجنة العليا لهذه المدارس ستقوم باعلانها للطلبة ومن ثم فتح باب تقديم الاستفادة من هذه المكرمة وهي طلبات الكترونية من خلال موقع تنسيق القبول الموحد، بحسب الرأي.

وتوقع الخطيب موعد تقديم طلبات القبول الموحد لاستفادة متزامنا مع تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس والتي ستبدا يوم الاثنين المقبل الموافق 21/ 8/ 2023 وحتى الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين الذي يليه 22/8/2023.

واشار الخطيب ان تعليمات المكرمة منشورة في الجريدة الرسمية.

واكد الخطيب انه وفق السياسة العامة للقبول في الجامعات الاردينة الصادرة عن مجلس التعليم العالي يخصص للطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم الشروط نسبة 10% من المقاعد اضافة الى العدد المقرر، ولا تؤخد من العدد المقرر الاجمالي للطلبة المقبولين.

وتنص شروط الاستفادة وفق ماهو منشور على الجريدة الرسمية، بان يكون الطالب اردني الجنسية وان يتقدم الطالب بطلب الالتحاق الى وحدة تنسيق القبول الموحد حسب المواعيد المحددة، وان يكون الطالب حاصل على شهادة دراسة الثانوية العامة الاردنية في الامتحان العام للعام الحالي فقط 2023.

وان يكون الطالب امضى السنتين الدراسيتين الاخيرتين » الاول ثانوي والثاني ثانوي في المدرسة المشمولة بالمكرمة السامية وان يكون الطالب قد امضى مدة سبع سنوات في مدرسة اساسية رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة وانتقل منها لاسباب اكاديمية او اجتماعية او رسمية توافق عليها اللجنة العليا.

كما نصت تعلميات شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية بان يتقدم الطالب لاستفادة من المكرمة الكترونيا ومن خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد بحيث يتم تسديد رسوم طلبات الاستفادة والبالغة خمسة دنانية من خلال خدمة الفواتير من البنك المركزي الاردني «الدفع الالكتروني».

كما حددت الشروط الطالب الذي انتقل من مدرسة مشمولة بالمكرمة الملكية للعام الحالي وكان من ابناء الموظفين الحكوميين الذين اقتضت طبيعة عملهم الانتقال من محافظة الى اخرى ولم يكمل الطالب السنتين الدراسيتين الاخيرتين الاول ثانوي والثاني ثانوي المذكورة في المادة السابقة من هذه التعليمات تحميل شهادة صادرة عن جهة عمل ولي الامر تبين تاريخ انتقاله وسبب النقل في طلبة من قبل اللجنة.

ونصت الشروط على الطالب الذي درس مدة لاتقل عن سبع سنوات في مدارس اساسية رافدة للمدارس الثانوية المشمولة وانتقل منها لاسباب اكاديمية او اجتماعية او رسمية تحميل شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من ادارات المدارس ومديريات التربية والتعليم مبينا فيها سبب النقل.

على ان يتم تحديد محافظة الطالب المشمول بالمكرمة والذي امضى مدة لاتقل عن سبع سنوات في مدرسة اساسية رافدة للمدرسة الثانوي حسب محافظة المدرسة التي تخرج منها الطالب في الثانوية العامة.

كما نصت الشروط بانه لا يستفيد من هذه التعليمات الطلبة الذين درسوا في المدارس الخاصة، ولا يستفيد من هذه التعليمات طلبة الدراسة الخاصة وطلبة الدورة التكميلية.