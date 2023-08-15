انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية أكثر من 400 نقطة اليوم

وطنا اليوم: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية مٌجددا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 400 نقطة بعد يوم من مداولات تذبذبت بها المؤشرات تبعها استقرار حذر.

وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، نحو 290 نقطة ليصل إلى 35020 نقطة، كما انخفض مؤشر “نازداك”، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 13680 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا نحو 40 نقطة ليصل إلى 4450 نقطة، أما مؤشر (رسل 2000) فانخفض 20 نقطة ليتراجع الى 1900 نقطة.

الى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي نحو دولارين ليصل إلى 80 دولارا للبرميل الواحد.