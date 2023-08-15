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طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية

منذ ساعة واحدة
طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، إنها ستسير طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة تزامنا مع نتائج الثانوية.
وأهابت بجميع المواطنين ارسال الصور والفيديوهات والبلاغات على الرقم 0797911911 على تطبيق الواتس حول اي تجاوز


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