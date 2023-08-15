وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، إنها ستسير طائرات مسيرة ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة تزامنا مع نتائج الثانوية.

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